20 марта 2023, 08:13
Общество

Житель Карелии встретил кабанов на трассе и погнался за ними в лес

Дикие звери гуляли у трассы «Кола» под Петрозаводском

Житель Карелии встретил стаю кабанов у трассы «Кола» под Петрозаводском. Видео опубликовано в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По словам автора ролика, дикие звери пересекли федеральную магистраль недалеко от Вилги. Мужчина решил снять животных поближе и проводил их до леса, где они в итоге с удовольствием скрылись.

Ранее жители Петрозаводска сняли на видео лису, разгуливающую по городу. // Фото: скриншот видео «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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Метки: 
кабаны
трасса Кола
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