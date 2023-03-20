20 марта 2023, 08:13
Житель Карелии встретил кабанов на трассе и погнался за ними в лес
Дикие звери гуляли у трассы «Кола» под Петрозаводском
Житель Карелии встретил стаю кабанов у трассы «Кола» под Петрозаводском. Видео опубликовано в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
По словам автора ролика, дикие звери пересекли федеральную магистраль недалеко от Вилги. Мужчина решил снять животных поближе и проводил их до леса, где они в итоге с удовольствием скрылись.
Ранее жители Петрозаводска сняли на видео лису, разгуливающую по городу. // Фото: скриншот видео «ДТП Петрозаводска и Карелии»