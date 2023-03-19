«Нас списали». Пятьдесят один плюс, или Как дотянуть до пенсии

Текст и фото: Антонина Кябелева

Ольга и Людмила подруги. Они ровесницы. В прошлом году обеим исполнился 51 год. Они потеряли работу и безуспешно пытаются найти новый источник заработка. Женщины признались, что, хотя еще полны сил, но отчаялись найти работу. И это в Петрозаводске, где, казалось бы, есть немало вакансий.

Подруги чувствуют себя обманутыми и ненужными. С одной стороны, Ольга и Людмила не могут выйти на досрочную пенсию. А с другой, их возраст стал главным препятствием на пути трудоустройства. Женщины убеждены, что с аналогичными проблемами столкнулись тысячи таких же, как они, людей предпенсионного возраста, которые фактически обречены на унизительное существование.

Ольга родилась в Беломорском районе. Больше тридцати лет отработала в сфере культуры, организовывала праздники, проводила различные мероприятия со взрослыми и детьми. На протяжении девяти лет она работала в качестве индивидуального предпринимателя. У Ольги была своя студия по организации дней рождений, торжеств, праздников, дискотек.

«Я всегда честно платила в пенсионный фонд необходимые суммы. Вроде бы это были небольшие суммы, но с учетом расходов на аппаратуру, костюмы, моя работа в последние годы перестала приносить хоть какой-то ощутимый доход. Я была вынуждена закрыться»,

- рассказала она.

Ольга рассказала, что еще ее мама работала в доме культуры: «У нас вся семья – бродячие артисты. Я, моя мама, сестра, дочка – все мы занимались организацией праздников, сами пели, сами подбирали музыку, сами делали программы, вели концерты». Пандемия коронавируса больно ударила по семейному проекту. На протяжении двух лет практически невозможно было заниматься любимым делом, студию пришлось закрыть.

«Я чувствую, что у меня еще много сил, энергии. Но нахожусь в отчаянном положении. Пытаюсь найти хоть какую-то работу, чтобы было на что жить. Пыталась устроиться вахтером в школу, но там четыре человека на место, я не прошла по конкурсу»,

- рассказала Ольга.

Усугубляет ситуацию то, что у Ольги в ипотеке квартира в Петрозаводске, за которую необходимо ежемесячно платить. «Мы живем на мамину пенсию и зарплату сестры. Дочка живет отдельно. А я, получается, – нищая. Хотя работала с 16 лет», - с обидой сказала женщина.

Первый раз Ольга потеряла работу в 2020 году: «Два года я стояла на учете в службе занятости.

Мне предлагали устроиться либо водителем троллейбуса, либо уборщицей, либо сторожем. Но уборщицей или сторожем я устроиться не могу, так как у меня есть ограничения по здоровью, связанные с невозможностью работы с химическими веществами и в ночное время. Водителем мне тоже уже не стать. В торговле везде требуется молодежь. Женщин моего возраста не принимают.

Первый год в службе занятости мне платили приблизительно 14-15 тысяч рублей в месяц. Я сама активно искала работу. Мне удалось устроиться в центр социальной работы с населением. Я четыре месяца там проработала, но не выдержала нагрузки, это было мучение. Мне нужно было отвечать на телефонные звонки. Это огромный поток негатива. К тому же мне нужно было самой оперативно искать ответы на вопросы, которые задавали граждане. Но меня никто специально не готовил. А зарплата была около 19 тысяч рублей в месяц. В общем, я не выдержала, снова встала на учет в службу занятости. Сейчас получаю примерно 1,5 тысячи рублей в месяц. Понятно, что прожить на это нельзя».

Парадоксально, но моя собеседница является ветераном труда, так как ее трудовой стаж составляет больше 30 лет. «Каждый месяц получаю «ветеранские». Эти несчастные 800 рублей», - добавила она.

Ольга мечтает выйти на пенсию. Но для этого ей нужно протянуть еще полтора года, чтобы достичь 53-летнего возраста. В этом случае, рассуждает она, можно было бы согласиться даже на низкооплачиваемую работу: «Небольшая зарплата плюс пенсия позволили бы худо-бедно жить».

Людмила родом из Пудожа. Последние двадцать лет она жила в Петрозаводске, снимала квартиру, работала секретарем. В конце 2021 года она лишилась работы, закончился двухлетний контракт, а нового с нею не заключили. Все накопления, посетовала женщина, закончились в течение первых трех месяцев.

«У меня прописка была в Пудоже. Соответственно, там и нужно было вставать на учет в службу занятости. Понятно, что ездить каждый месяц в Пудож – это нереально. Я временно прописалась в Чалне у сестры, чтобы встать на учет в Пряже. Хотя бы ближе к Петрозаводску. Из Пряжи на поиски работы направляют в Петрозаводск. Для того чтобы ежедневно ездить из Пряжи в Петрозаводск или снова снимать в Петрозаводске хотя бы комнату, необходимо получать нормальную зарплату. Мне если и предлагают работу, то за 18-19 тысяч рублей. На эти деньги нереально прожить. Когда читаешь новости, что средняя зарплата в Карелии 70 тысяч рублей, только удивляешься, где же такие зарплаты», - рассказала женщина.

Трудовой стаж Людмилы составляет 27 лет:

«Мне бы хотя бы социальную пенсию получить. Хотя бы 15 тысяч рублей. Тогда бы я могла найти работу за 19 тысяч рублей, и мне бы хватило. Но, как мне объяснили, так как я официально не попала под сокращение, то я не могу претендовать на досрочную пенсию. Я думаю, это несправедливо. Я ведь не по своей вине уволилась. У меня закончился контракт. Я лишилась работы не по собственному желанию».

Людмила тоже пыталась трудоустроиться: «Я ходила в единую диспетчерскую службу, там сказали, что принимают на работу до 35 лет. Везде первым делом обращают внимание на возраст».

По словам женщины, она готова пройти переобучение, но нет никакой гарантии, что потом удастся найти работу:

«Я бы с радостью согласилась пройти курсы переподготовки, но никто не обещает, что потом у меня будет работа. Зачем тогда тратить бюджетные деньги на переобучение, да к тому же переобучение предпенсионера, если в итоге работу он вряд ли найдет? В чем смысл такого переобучения?»

- недоумевает Людмила.

Она считает, что женщинам после 50 лет очень сложно найти работу даже на унизительную зарплату.

«Нас списали. Все ждут, чтобы мы быстрее умерли, чтобы нам не платить»,

- подвела итоговую черту Ольга.

По российскому законодательству, для того чтобы предпенсионеру выйти на досрочную пенсию, необходимо, помимо установленного страхового стажа, иметь подтверждение об увольнении в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата работников. В этом случае получить пенсию можно за два года до наступления необходимого для выхода на пенсию возраста.

К сожалению, условие, связанное с сокращением штата или ликвидацией предприятия, для большинства предпенсионеров невыполнимо. Согласно официальным данным Социального фонда России по Карелии, с 1 января 2022 года по февраль 2023 года в Карелии назначено всего 213 досрочных пенсий предпенсионерам.