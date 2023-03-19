Сплошные проверки водителей пройдут в понедельник в Петрозаводске

В понедельник в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Автомобилистов ждут сплошные проверки на дорогах. Инспекторы будут искать пьяных водителей.

За первые два месяца года в городе были отстранены от управления 110 водителей с признаками опьянения, отметили в ГИБДД.

Жителей карельской столицы просят сообщать о людях, которые садятся за руль в состоянии опьянения. Звонить можно по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска