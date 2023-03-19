19 марта 2023, 17:06
Сплошные проверки водителей пройдут в понедельник в Петрозаводске
Инспекторы будут выявлять пьяных автомобилистов в карельской столице
В понедельник в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Автомобилистов ждут сплошные проверки на дорогах. Инспекторы будут искать пьяных водителей.
За первые два месяца года в городе были отстранены от управления 110 водителей с признаками опьянения, отметили в ГИБДД.
Жителей карельской столицы просят сообщать о людях, которые садятся за руль в состоянии опьянения. Звонить можно по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска