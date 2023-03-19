Массовые проверки автобусов пройдут в Петрозаводске

В Петрозаводске с 20 по 24 марта пройдет рейд «Безопасный автобус». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства проверят, как водители маршрутного транспорта соблюдают ПДД, будет изучено техническое состояние автобусов, дана оценка работе должностных лиц.

В этот период пройдут мероприятия по контролю за движением автобусов, по проверке маршрутных автобусов на конечных остановках и при выезде на линию, а также перевозчиков, осуществляющих организованные перевозки групп детей. // Фото ГИБДД Петрозаводска