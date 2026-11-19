29 ноября в Карельской филармонии состоится третий концерт семейного абонемента «Сказки с оркестром “Онего”» (6+)

Фото: Карельская госфилармония

В День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, филармония приглашает детей и родителей послушать волшебную сказку Оскара Уайльда. Историю прочтёт Наталия Антипина, актриса Негосударственного авторского театра Ad Liberum, а музыку исполнит Оркестр «Онего» под управлением заслуженного артиста России Михаила Тоцкого.

Сказка давно завоевала признание читателей по всему миру. Сюжет начинается с упавшей на Землю звезды — так на свет появляется мальчик. Он вырос необыкновенным красавцем, но при этом гордым и злым. В его холодном сердце не было ни капли жалости и сострадания к окружающим. Но однажды наступила расплата – для звёздного мальчика настала пора испытаний.

Эта история Уайльда — мудрая и очень трогательная. Она о том, как важно научиться любить и быть готовым отдать себя ради близкого человека: лишь любовь способна растопить лёд и превратить его в живое, горячее сердце.

Для семейной аудитории концерт станет хорошим подарком к празднику.

Начало в 12:00. 6+

Приобрести билет можно на сайте.

На правах рекламы ГАУ РК «Карельская госфилармония», ИНН 1001040248. Erid 2SDnjeeJgGL