Звезду «Великолепного века» заметили в соседнем с Карелией регионе

Турецкий актер, звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит посетил выставку художника Никаса Сафронова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По информации телеканала, Сафронов сам провел Озчивита по экспозиции в Петропавловской крепости, а его сын, Лука Сафронов-Затравкин, продемонстрировал знаменитости свои навыки игры на фортепиано.

После выставки турецкий актер провел встречу с поклонниками, на которой поделился планами своей работы в России.

В сентябре звезда «Великолепного века» начал гастрольный тур по нашей стране. Так, 24 сентября артист выступил в Сочи. // фото: pixabay.com