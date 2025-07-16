Званию Почетный гражданин Петрозаводска исполнилось 160 лет

Звание «Почетный гражданин Петрозаводска» было учреждено в 1865 году. Решение о присвоении звания принимала Городская Дума столицы Карелии, а утверждал это звание император Российский. Вот такая история у этого Почетного звания. Идут годы, меняются столетия, поколения, события, но неизменной остается встреча Почетных граждан Петрозаводска. Эту традицию возродил уважаемый мэр нашего города Павел Васильевич Сепсяков в 1973 году.

С 1973 года 123 горожанина удостоены этого звания. Сейчас в Петрозаводске живут и трудятся 50 Почетных граждан. Это люди деятельные, активные, ответственные. Это люди, которые не только помнят прошлое, но и создают настоящее. Каждый год в программе «Открытая дверь» на канале «Ника плюс» мы рассказываем о них - не только как о носителях высокого статуса, но и как о людях, преобразующих наш город, мир вокруг нас.

В этом году впервые войдет в «Открытую дверь» один из организаторов Карельского здравоохранения Вячеслав Иванович Кашин. Он является членом интернационального Союза писателей. Много лет собирает и издает материалы о карельских врачах, ветеранах Великой Отечественной войны, пишет стихи для детей.

А Почетные граждане Наталья Ивановна Вавилова, Александр Тимофеевич Балашов, Юрий Викторович Шлейкин продолжат разговор о том, что нового они привнесли в жизнь родного города. И, конечно, поделятся своими планами на будущее.

Это программа о смысле, о времени, о людях, которые не разучились верить в будущее. О том, как это им удается - в программе Светланы Пушкиной «Открытая дверь». © «Петрозаводск говорит»