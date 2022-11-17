ЗС РК оставило Сараева уполномоченным по правам ребенка на второй срок

17 ноября на заседании Законодательного собрания Карелии депутаты рассмотрели вопрос о назначении уполномоченного по правам ребенка в республике. Парламентарии большинством голосов утвердили Геннадия Сараева, пять лет отработавшего в этой должности.

Сараев занял пост детского омбудсмена в 2017 году. Тогда на эту должность претендовало четверо, к финальному голосованию осталось двое - юрист Елена Пальцева и педагог Геннадий Сараев. В 2022 году никакой альтернативы не было. Глава республики получил одно единственное письмо поддержки - десять общественных организаций выдвинули Сараева. Его Артур Парфенчиков и предложил на рассмотрение Законодательному собранию.

Голосование было почти единодушным: только один депутат был против. Новому (старому) омбудсмену посоветовали использовать больше инструментов для защиты прав детей: выступления на различных, в том числе парламентской, площадках, заявления, обращения и другие. Институт уполномоченного по правам ребенка должен быть мощнее, его должно быть слышно.

В своем ответном слове Геннадий Сараев сказал, что «молчание - знак внутреннего несогласия. Если уполномоченный молчит, значит, он собирает информацию для выступления».

Геннадий Сараев по первому образованию педагог (факультет дошкольной педагогики и психологии). Учился в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе «Государственное и муниципальное управление».

За пять лет работы в офис уполномоченного по правам ребенка поступило около 2700 обращений граждан. Один самых заметных проектов – создание первого в Карелии Центра кризисной помощи детям и семьям с детьми, оказавшимся в сложной ситуации.