17 ноября 2022, 11:17
Политика

ЗС РК оставило Сараева уполномоченным по правам ребенка на второй срок

Карельский парламент утвердил кандидатуру Геннадия Сараева на должность детского омбудсмена

17 ноября на заседании Законодательного собрания Карелии депутаты рассмотрели вопрос о назначении уполномоченного по правам ребенка в республике. Парламентарии большинством голосов утвердили Геннадия Сараева, пять лет отработавшего в этой должности.

Сараев занял пост детского омбудсмена в 2017 году. Тогда на эту должность претендовало четверо, к финальному голосованию осталось двое - юрист Елена Пальцева и педагог Геннадий Сараев. В 2022 году никакой альтернативы не было. Глава республики получил одно единственное письмо поддержки - десять общественных организаций выдвинули Сараева. Его Артур Парфенчиков и предложил на рассмотрение Законодательному собранию.

Голосование было почти единодушным: только один депутат был против. Новому (старому) омбудсмену посоветовали использовать больше инструментов для защиты прав детей: выступления на различных, в том числе парламентской, площадках, заявления, обращения и другие. Институт уполномоченного по правам ребенка должен быть мощнее, его должно быть слышно.

В своем ответном слове Геннадий Сараев сказал, что «молчание - знак внутреннего несогласия. Если уполномоченный молчит, значит, он собирает информацию для выступления».

Геннадий Сараев по первому образованию педагог (факультет дошкольной педагогики и психологии). Учился в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе «Государственное и муниципальное управление».

За пять лет работы в офис уполномоченного по правам ребенка поступило около 2700 обращений граждан. Один самых заметных проектов – создание первого в Карелии Центра кризисной помощи детям и семьям с детьми, оказавшимся в сложной ситуации. 

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