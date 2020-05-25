Знавший о мошенниках пенсионер решил заработать, но остался без денег

Незнакомец по имени Андрей в телефонной беседе предложил пенсионеру из Карелии «зарабатывать на валюте».

Желающий заработать на онлайн-инвестировании мужчина загрузил в свой телефон клиентский модуль удаленного доступа. Тем самым собеседник получил доступ к счету пенсионера, который принимал списания денег за поступления процентов от дохода.

По сообщению МВД, на минувшей неделе житель Прионежского района выяснил, что лишился более 24 тысяч рублей. Он позвонил «Андрею», услышал знакомый голос, но голос в трубке не стал отзываться на имя и сообщил, что пенсионер ошибся номером.

Полицейским потерпевший рассказал, что слышал о том, что доверять телефонным обещаниям нельзя, что мошенники действуют агрессивно и настойчиво, но желание получить деньги пересилило критический подход.

Причиненный ущерб был оценен как значительный, так как кроме пенсии у потерпевшего мужчины нет другого источника дохода. Полиция проводит проверку.