Знаменитый российский певец уехал из страны

Знаменитый российский певец Андрей Губин переехал в Египет. Об этом сообщает Starhit.

Как рассказал изданию друг артиста, Губин арендовал в Египте большой красивый дом. Исполнитель живет на авторские отчисления, много гуляет, тренируется и занимается творчеством.

«В качестве места дислокации выбрал город Дахаб на берегу Акабского залива. Очень европейское место, популярное у любителей серфинга», - добавил знакомый Губина.

Уточняется, что перед переездом музыкант побывал в родной Уфе и увиделся с близкими. Возвращаться в Россию певец пока не планирует. Фото info-cool.ru