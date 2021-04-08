Российские женщины описали идеального мужчину. О предпочтениях представительниц прекрасного пола рассказывает «Лента.ру».

Для россиянок идеальный мужчина - это житель Москвы или Санкт-Петербурга с пропиской в возрасте от 25 до 45 лет и ростом не менее 175 сантиметров.

Кроме того, идеальный мужчина умеет ремонтировать и чинить вещи, не боится заступиться за девушку, является хорошим любовником, верен избраннице и не пьянствует. Некоторые предпочитают партнера, который отслужил в армии.

97 процентов опрошенных не хотят, чтобы у мужчины был пивной живот. Желательно наличие у мужчины автомобиля нероссийской марки и высшего образования.

Мужчина не должен работать курьером, таксистом или дворником. Лучше, если он будет депутатом, бизнесменом или врачом. Получать избранник должен не менее 150 тысяч рублей, если живет в Москве, и хотя бы 70 тысяч рублей, если речь идет о провинции. Фото ytimg.com