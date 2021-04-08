08 апреля 2021, 18:14
Россия

Умер олимпийский чемпион Виктор Куренцов

Виктор Куренцов - автор 26 мировых рекордов в тяжелой атлетике

Ушел из жизни советский олимпийский чемпион и многократный рекордсмен мира в тяжелой атлетике Виктор Куренцов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главу Одинцово Андрея Иванова.

Чиновник рассказал, что буквально на днях Куренцов отметил свой 80-й день рождения. Причина смерти прославленного спортсмена не уточняется.

Виктор Куренцов - чемпион Олимпиады 1968 года, серебряный призер Игр 1964 года, шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион СССР. За время карьеры он установил 26 мировых рекордов. Фото РИА Новости

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Метки: 
виктор куренцов
тяжелая атлетика
олимпийский чемпион
рекордсмен
смерть