08 апреля 2021, 18:14
Умер олимпийский чемпион Виктор Куренцов
Виктор Куренцов - автор 26 мировых рекордов в тяжелой атлетике
Ушел из жизни советский олимпийский чемпион и многократный рекордсмен мира в тяжелой атлетике Виктор Куренцов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главу Одинцово Андрея Иванова.
Чиновник рассказал, что буквально на днях Куренцов отметил свой 80-й день рождения. Причина смерти прославленного спортсмена не уточняется.
Виктор Куренцов - чемпион Олимпиады 1968 года, серебряный призер Игр 1964 года, шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион СССР. За время карьеры он установил 26 мировых рекордов. Фото РИА Новости