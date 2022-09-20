Знаменитый российский актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Российский актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Трагический инцидент произошел сегодня утром на трассе «Холмогоры». «Форд Транзит», в котором ехал актер, столкнулся с грузовиком.

Пускепалису было 56 лет. Он сыграл множество ролей в кино, среди которых фильмы «Битва за Севастополь» и «Карп отмороженный». Фото ria.ru