20 сентября 2022, 14:17
Знаменитый российский актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Артист разбился в аварии с грузовиком в Ярославской области
Российский актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Трагический инцидент произошел сегодня утром на трассе «Холмогоры». «Форд Транзит», в котором ехал актер, столкнулся с грузовиком.
Пускепалису было 56 лет. Он сыграл множество ролей в кино, среди которых фильмы «Битва за Севастополь» и «Карп отмороженный». Фото ria.ru