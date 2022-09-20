В Думу внесли поправки о лишении свободы за неявку на военную службу

В Госдуму внесены поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву, а также за дезертирство в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Об этом пишет РИА Новости.

«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», - говорится в тексте поправок.

Граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов несут уголовную ответственность за совершение преступлений, предусмотренных настоящей статьей, которая установлена для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, подчеркивается в поправках. Фото ria.ru