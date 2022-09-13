Знаменитый режиссер Жан-Люк Годар сделал эвтаназию

Французский кинорежиссер добровольно ушел из жизни в возрасте 91 года. Жан-Люк Годар сделал эвтаназию, пишет газета Libération.

Один из родственников знаменитого кинематографиста рассказал, что один из основоположников французской новой волны не был болен.

- Он просто был истощен. Поэтому принял решение покончить с этим. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали,

- сказал собеседник издания.

Жена кинорежиссера Анн-Мари Мьевиль сообщила, что ее муж «мирно скончался в окружении близких». Он умер в своем доме на берегу Женевского озера. В Швейцарии эвтаназия легализована. // Фото: IMAGO / Global Look Press