Девять стран Европы больше не выдают визы россиянам

С 12 сентября соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией приостановили. В связи с этим ряд стран вообще перестали выдавать россиянам «шенген». По сообщению АТОР, таких государств пока девять.

Это Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Польша, Словакия, Бельгия, Дания и Нидерланды.

Документы на визы от российских туристов продолжают принимать, среди прочих, Испания, Италия, Франция, Греция, Венгрия, Кипр.

Стоимость визы выросла с 35 до 80 евро, заявителям теперь нужно предоставлять расширенный список документов, а максимальное время рассмотрения запроса увеличилось до 45 дней. // Фото: unsplash.com