Яхту у берегов Новой Зеландии перевернул кит и погубил пятерых женщин

Яхта длиной 8, 5 метра перевернулась около берегов Новой Зеландии. На борту находились 11 человек, пятеро погибли, пишет The Guardian, ссылаясь на местных полицейских.

Трагедия произошла утром 10 сентября в заливе Гуз-Бей около города Кайкоура. На борту лодки находились 11 человек. Шестерых успели спасти. Пятеро погибли, водолазы достали из воды их тела.

Вода в тот момент была совершенно спокойной, поэтому предполагают, что яхту перевернул кит, поднырнув под нее.

В этом районе много кашалотов и голубых китов. Именно поэтому люди приплывают сюда – хотят полюбоваться за морскими обитателями недалеко от берега. // Фото: pxhere.com