10 сентября 2022, 12:54
Мир

Королем Великобритании официально провозгласили Карла III

Процесс передачи британского трона прошел в Лондоне

Карл III официально стал новым монархом Великобритании. Церемония провозглашения прошла в Лондоне в Сент-Джеймсском дворце 10 сентября, передает ТАСС.

Это была лишь конституционная формальность. Совет по престолонаследию должен был объявить короля. Но монархом сын Елизаветы II стал сразу после ее смерти.

Мероприятие впервые в истории транслировали по телевидению. Наследником Карл III объявил своего старшего сына Уильяма, он стал принцем Уэльским. // Фото: Alastair Grant/AP

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