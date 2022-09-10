10 сентября 2022, 12:54
Королем Великобритании официально провозгласили Карла III
Процесс передачи британского трона прошел в Лондоне
Карл III официально стал новым монархом Великобритании. Церемония провозглашения прошла в Лондоне в Сент-Джеймсском дворце 10 сентября, передает ТАСС.
Это была лишь конституционная формальность. Совет по престолонаследию должен был объявить короля. Но монархом сын Елизаветы II стал сразу после ее смерти.
Мероприятие впервые в истории транслировали по телевидению. Наследником Карл III объявил своего старшего сына Уильяма, он стал принцем Уэльским. // Фото: Alastair Grant/AP