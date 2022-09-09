09 сентября 2022, 21:35
Стилист назвал старящий женщин цвет одежды
Специалист призвала дам отказаться от одежды черных тонов
Стилист Мелисса Лунд назвала цвет одежды, который визуально старит женщину. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Специалист призвала женщин отказаться от одежды черных тонов, поскольку с возрастом цвет волос, кожи, глаз становится светлее.
«Черный цвет создает тени на лице, из-за которых признаки старения, в том числе мешки под глазами, становятся более заметными. Вы будете выглядеть усталой и старше своего возраста», - рассказала Лунд.
Стилист посоветовала дамам старше 50 лет носить одежду коричневой гаммы, чтобы казаться моложе. Также она порекомендовала исключить из своего гардероба обувь на шпильке, поскольку в данном возрасте необходимо заботиться о здоровье ног. Фото: unsplash.com