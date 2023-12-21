Знаменитую российскую актрису лишили квартиры в Финляндии

Российскую артистку Лидию Федосееву-Шукшину лишили ее квартиры в Хельсинки. Актриса потеряла право распоряжаться своим имуществом из-за банкротства компании-владельца, передает NEWS.ru.

Фирму Asunto Oy Punkaharjun признали банкротом еще в декабре текущего года. Так что апартаменты, которые находились в управлении Лидии Федосеевой-Шукшиной, передали в конкурсную массу.

Дочь актрисы Ольга Шукшина рассказала, что мать получила из Финляндии уведомление. Она должна вывезти из квартиры свои вещи до 28 февраля следующего года, иначе их утилизируют.

Артистку предупредили также о необходимости оплатить долг по коммунальным счетам. Размер задолженности не уточняется. // фото: pixabay.com