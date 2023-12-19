Сотни разрешений на обход антироссийских санкций выдали в Финляндии

С начала российско-украинского конфликта МИД Финляндии выдал сотни разрешений, которые позволяют обходить антироссийские санкции. Об этом рассказала руководитель соответствующего отдела внешнеполитического ведомства Пию Сариваара, передает Yle.

По ее словам, финский МИД получил больше 500 запросов, из них 200 одобрили. Чаще всего просят о снятии ограничений по персональным санкциям и разрешении на перевод средств.

- Это позволит находящемуся под санкциями использовать замороженные средства для осуществления связанных с недвижимостью платежей,

- пояснила она.

Выданные разрешения, в частности, касались процесса ухода компаний из России и использования замороженных средств для оплаты счетов ЖКХ. // фото: pixabay.com