Змеи пробудились в Карелии

Житель поселка Кинелахта встретил недалеко от поселка гадюку. Очевидец поделился фотографией в соцсети.

«В том месте - густой ельник. Здесь она и нашла теплое место. Видно, что откуда-то издалека ползла. Да еще и агрессивная: два прыжка сделала, когда я ее потревожил. Совсем не сонная»,

- рассказал автор снимка Степан Ефремов.

На склонах, вокруг деревьев и кочек уже появляются первые проталины, где чаще всего можно встретить змей. По словам специалистов, весной змеи могут оказаться более агрессивными и ядовитыми. Стоит быть внимательными, если гулять в местах их обитания.