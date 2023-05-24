24 мая 2023, 07:52
Злоумышленники ночью подожгли жилой дом в центре Петрозаводска
Спасателей вызвали, но с огнем справились сами жильцы дома на улице Гоголя
О ЧП в центре столицы Карелии спасателям сообщили 24 мая в 00:35. Жилой дом горел на улице Гоголя.
Проходившие мимо молодые люди сообщили, что горела входная дверь. Когда первые пожарные прибыли к месту вызова, то помощь профессионалов не требовалось. С огнем подручными средствами самостоятельно справились жильцы дома.
В результате в двухэтажном 4-квартирном деревянном жилом доме огнем была повреждена только входная дверь подъезда.
По предварительным данным, дом едва не сгорел из-за умышленного поджога. Проверку проводят специалисты пожарной охраны и сотрудники правоохранительных органов. // фото freepik.com