Злоумышленники ночью подожгли жилой дом в центре Петрозаводска

О ЧП в центре столицы Карелии спасателям сообщили 24 мая в 00:35. Жилой дом горел на улице Гоголя.

Проходившие мимо молодые люди сообщили, что горела входная дверь. Когда первые пожарные прибыли к месту вызова, то помощь профессионалов не требовалось. С огнем подручными средствами самостоятельно справились жильцы дома.

В результате в двухэтажном 4-квартирном деревянном жилом доме огнем была повреждена только входная дверь подъезда.

По предварительным данным, дом едва не сгорел из-за умышленного поджога. Проверку проводят специалисты пожарной охраны и сотрудники правоохранительных органов. // фото freepik.com