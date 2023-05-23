Жителя Карелии оштрафовали за оскорбление сотрудников Минздрава

Житель Карелии привлечен к ответственности за оскорбление сотрудников Минздрава РК. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина из Медвежьегорского района со своей электронной почты отправил в министерство здравоохранения письмо, содержащее оскорбительные высказывания в адрес должностных лиц.

Была проведена проверка. По ее результатам нарушителя привлекли к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. // Фото: freepik.com