Отец двух маленьких детей получил большой срок за наркопреступления

Вынесен приговор 38-летнему жителю Санкт-Петербурга, который обвинялся в незаконном обороте наркотиков. Он совершал преступления, в том числе, на территории Карелии, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что мужчина стал участником криминальной схемы. В январе 2021 года отец двоих маленьких детей, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, решился ради заработка участвовать в незаконной торговле запрещенными веществами.

Петербуржец получал через Интернет ссылки на места хранения крупных партий наркотиков, далее расфасовывал их на маленькие дозы и прятал по тайникам. Доказано восемь преступлений, совершенных им на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Петрозаводска и Прионежского района.

Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. // Фото: freepik.com