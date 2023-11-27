Злодеи украли у жителей Карелии больше 485 миллионов рублей за год

В Карелии за 10 месяцев 2023 года зарегистрировано более 2300 случаев дистанционного мошенничества. Об этом рассказали в Telegram-канале полиции республики.

Общая сумма ущерба от действий злоумышленников в этом году превысила 485 миллионов рублей. Больше всего досталось жителям Петрозаводска - они потеряли более 258 миллионов рублей. В тройке лидеров печального рейтинга также Кондопога (общий ущерб обманутых местных жителей превысил 53 миллиона рублей) и Костомукша (более 32 миллионов рублей).

Меньше всего пострадавших от действий мошенников выявлено в Калевале. Там было зафиксировано всего 10 случаев обмана с общим ущербом 1,9 миллиона рублей. // Фото: unsplash.com / Priscilla du Preez