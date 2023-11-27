Регистратор снял жесткое ДТП в Петрозаводске

Регистратор автомобиля снял жесткое ДТП, случившееся днем 24 ноября на Лососинском шоссе в Петрозаводске. Видео публикует группа «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На кадрах видно, как автомобиль, двигавшийся в сторону Древлянки, влетает во внедорожник, выполнявший левый поворот. На скользкой дороге быстро затормозить водителю не удалось.

В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения. // Фото и видео: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz