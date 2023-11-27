Пожар в жилом доме вспыхнул сегодня днем в Карелии

Сегодня в 15:40 на пульт Единой службы спасения поступил сигнал о пожаре в Медвежьегорске. На место по тревоге выехали три единицы техники и 10 специалистов, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в жилом доме на улице Верхней. Борьба с огнем заняла полчаса. К 16:10 возгорание было ликвидировано. Информации о возможных пострадавших пока нет.

Жителям республики напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com / Ilovehz