27 ноября 2023, 17:39
Бизнесмена будут судить в Карелии по делу о мошенничестве
Предпринимателя подозревают в нечестном облагораживании общественной территории в поселке Калевала
В Карелии под суд пойдет 36-летний предприниматель. Он обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По версии следствия, в 2019 году руководитель компании, занимающейся благоустройством, проводил работы по облагораживанию общественной территории в поселке Калевала.
«При производстве работ он применял материалы, не предусмотренные техническим заданием и сметной документацией. Общая стоимость видов и объемов работ, не соответствующих условиям контракта, составила более 700 000 рублей»,
- говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело вскоре будет направлено в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com / Ye Jinghan