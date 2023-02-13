Жёлтые контейнеры для мусора появятся в Петрозаводске уже в апреле

Новые контейнеры сначала появятся на площадках Петрозаводска. В столице планируется установить около 600 контейнеров. Эта цифра соответствует количеству контейнерных площадок в городе. Около половины из них – на территориях общего пользования, они находятся в ведении городской администрации.

Остальная партия отправится в ближайшие к Петрозаводску районы Карелии. Сейчас Минприроды прорабатывает с муниципальными администрациями количество и сроки расстановки контейнеров.

За вторсырьем будут приезжать специальные мусоровозы, которые станут забирать отходы именно из желтых контейнеров. Эти машины оснащены установкой, которая сжимает пластик, тетрапак, бумагу, алюминиевые банки и т.д. в соотношении 1:7.

Собранные отходы с желтых контейнеров для вторсырья отправятся на первую в Карелии сортировочную линию, которая в ближайшее время начнет работу в Петрозаводске. На линии будет происходить досортировка. Бумага, например, делится на три категории, стекло – на три вида (по цвету), у пластика еще больше разновидностей.

В московском регионе группа компаний «ЭкоЛайн» сейчас выбирает 43 компонента отходов, которые подлежат дальнейшей переработке. В Карелии компания начнет с базового списка видов вторсырья, а достичь такого же показателя получится, когда в 2024 году в Прионежском районе появится большой комплекс по переработке отходов.

Далее вторсырье повезут компаниям-переработчикам, которые дадут мусору вторую жизнь.





Главный принцип сортировки:



- желтые контейнеры – для сухого вторсырья (пластик, стекло, бумага, тетрапак, металл);

- темные – для смешанных отходов.

В желтые контейнеры категорически нельзя выбрасывать смешанные отходы – остатки пищи, в том числе непригодные к употреблению фрукты и овощи, предметы личной гигиены, например, подгузники.



Подробнее об установке контейнеров можно узнать в группе карельского экологического оператора или по телефону 8 (8142) 79-82-86.

Заявки на установку желтых контейнеров в Петрозаводске принимает городская Администрация (управление городского хозяйства), телефон: 8 (8142) 71-33-52.