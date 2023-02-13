Отдых в санаториях Карелии стал самым дорогим в СЗФО

Доступность отдыха в российских санаториях в межсезонье оценили специалисты портала бронирования «Санатории-России.рф». Карелия попала в число самых дорогих в этом смысле регионов.

Согласно рейтингу, стоимость суток отдыха в санаториях республики в среднем в начале весны составит 9470 рублей. Это самая высокая цифра на Северо-Западе.

Да и по России в целом наша республика в числе мест с самым недешевым санаторным отдыхом.

Самые экономичные цены на Северо-Западе в санаториях Коми. Там сутки отдыха в среднем стоят 6590 рублей.

Напомним, ранее выяснилось, что Карелия на 73 месте среди регионов РФ по качеству жизни. // фото: freepik.com