13 февраля 2023, 10:15
Отдых в санаториях Карелии стал самым дорогим в СЗФО
Наша республика попала в число регионов с самым дорогим санаторным отдыхом в межсезонье
Доступность отдыха в российских санаториях в межсезонье оценили специалисты портала бронирования «Санатории-России.рф». Карелия попала в число самых дорогих в этом смысле регионов.
Согласно рейтингу, стоимость суток отдыха в санаториях республики в среднем в начале весны составит 9470 рублей. Это самая высокая цифра на Северо-Западе.
Да и по России в целом наша республика в числе мест с самым недешевым санаторным отдыхом.
Самые экономичные цены на Северо-Западе в санаториях Коми. Там сутки отдыха в среднем стоят 6590 рублей.
Напомним, ранее выяснилось, что Карелия на 73 месте среди регионов РФ по качеству жизни. // фото: freepik.com