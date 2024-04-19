19 апреля 2024, 14:35
ЖКУ подорожает летом в Карелии
В среднем рост по республике составит 10,5%
С 1 июля общий счет за ЖКУ в среднем по Карелии вырастет на 10,5%. Об этом сообщили в региональном госкомитете по ценам и тарифам.
«Согласно указу главы республики Карелия рост вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по республике Карелия возможен в отдельных муниципальных образованиях в пределах 15,4% на отдельные коммунальные услуги, но необязателен, так как средний рост вносимой гражданами платы за коммунальные услуги составляет 10,5%»,
- отметили в госкомитете.
Тарифы вырастут на воду, тепло, электричество, газ, вывоз мусора, твердое топливо. Изменение тарифов объяснили необходимостью поддерживать коммунальную инфраструктуру в рабочем состоянии. // фото «Петрозаводск говорит»