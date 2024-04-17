Новый завод возводят в Карелии

Щебеночный завод строят в Кондопожском районе. Стройка идет на Ситозерском карьере. Смонтирована часть металлоконструкций. Работы выполняются в рамках межрегионального офсетного контракта на поставку щебня. Контракт был заключен между Карелией и Москвой. Щебень будут испольщовать при ремонте дорог.

В правительстве региона добавили, что контракт предусматривает встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации производства на территории Карелии. Инвестор должен создать предприятие по выпуску щебня, приобрести оборудование и вагоны для перевозки продукции.

Москва гарантировала закупку около 13,7 миллиона тонн щебня в течение 10 лет. Общая сумма инвестиций превысит 1,5 млрд рублей. Будет создано около 140 рабочих мест. // фото с сайта правительства РК