Овощи и сахар подорожали в Карелии за неделю

Как изменились цены в Карелии за прошедшую неделю, рассказали в Карелиястат. Свекла с 2 по 8 апреля подросла в цене на 5,6%, картофель – 2,2%, помидоры – 1,7%, бананы – на 1,2%, следут из еженедельного обзора цен.

Подорожали соль, сливочное масло, черный чай, сметена, молоко, сахарный песок, хлеб и булочные изделия, вареная колбаса. Но подешевели огурцы, капуста, маргарин, колбаса полукопченая и варено-копченая, творог, масло подсолнечное.

Стал дороже сухой корм для животных, доска обрезная, шампунь и смартфоны, стиральный порошок немного подешевел.

Что касается цен на топливо, то дизель подорожал на 0,4%, бензин АИ-95 – на 0,2%, бензин АИ-92 на 0,1%. Ранее чиновники попросили проверить антимонопольщиков цены на дизельное топливо в Карелии. // фото «Петрозаводск говорит»