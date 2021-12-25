Жизни еще троих жителей Карелии унес коронавирус

На субботу, 25 декабря в Карелии зарегистрированы уже 89057 инфицированных коронавирусом, в том числе 10810 детей. За минувшие сутки выявили 203 новых инфицированных.

Девять из них – это дети, 192 зараженных не были привиты.

В ковидных стационарах получают лечение 704 пациента, в состоянии средней тяжести находятся 642 человека, в тяжелом – 58, только один их них был вакцинирован.

В отделениях интенсивной терапии врачи борются за жизнь четырех крайне тяжелых больных. Трое пациентов за сутки умерли от коронавируса.

Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1173 человек. Выздоровели 84273 человека, за последние сутки – 216. // Фото: geralt/Pixabay.com