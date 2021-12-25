Новые автоматические пункты весогабаритного контроля открыли в Карелии

Региональные дороги Карелии оборудуют системой автоматизированного весогабаритного контроля. На территории Питкярантского района открыли два новых поста. Один в тестовом режиме будет работать на 122-м километре дороги Олонец - Питкяранта – Леппясилта, другой – на 134-м километре, сообщили в Минтрансе республики.

Первый объект при реконструкции участка дороги Олонец – Вяртсиля построило ЗАО «ВАД». Второй в рамках профильного нацпроекта оборудовал Ростелеком.

Сейчас завершаются работы по окончательному обустройству пунктов, оборудование уже смонтировали.

С января по март следующего года новые комплексы будут работать в тестовом режиме и производить калибровку оборудования.

Они станут онлайн фиксировать весогабаритные параметры транспортных средств, их регистрационные номера, а также нарушения скоростного режима и выезда на встречную полосу.

Всего в регионе будут работать десять автоматических пунктов весогабаритного контроля. Ранее они уже появились на следующих участках:

- 78-й км автодороги Шуйская – Гирвас,

- 18-й км автодороги Эссойла – Крошнозеро,

- 36-й км автодороги Олонец – Питкяранта – Леппясилта,

- 14-й км автодороги Кола – Кончезеро – Шуйская – Гирвас,

- 9-й км дороги Шуйская – Гирвас,

- 8-й км подъезда к Сегеже,

- 24-й км автодороги Петрозаводск – Суоярви,

- 14-й км подъезда к пограничному пункту пропуска «Сювяоро». // Фото: источник