Жизнь детей в Карелии снова подвергли опасности водители

Инспекторы ДПС в очередной раз зафиксировали грубые нарушения правил перевозки детей. Это произошло в Пряжинском и Олонецком районах, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

На трассе «Кола» 43-летний водитель не пристегнул двоих несовершеннолетних пассажиров ремнем безопасности. Дети находились на заднем сиденье машины.

Автоледи в Верховье перевозила пятилетнего пассажира без удерживающего устройства. Нарушителей привлекли к административной ответственности. // фото: ГИБДД Карелии