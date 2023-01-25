25 января 2023, 17:59
Жизнь детей в Карелии снова подвергли опасности водители
Автомобилистов оштрафовали за нарушение правил перевозки
Инспекторы ДПС в очередной раз зафиксировали грубые нарушения правил перевозки детей. Это произошло в Пряжинском и Олонецком районах, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
На трассе «Кола» 43-летний водитель не пристегнул двоих несовершеннолетних пассажиров ремнем безопасности. Дети находились на заднем сиденье машины.
Автоледи в Верховье перевозила пятилетнего пассажира без удерживающего устройства. Нарушителей привлекли к административной ответственности. // фото: ГИБДД Карелии