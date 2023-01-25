Чиновники в Олонецком районе массово скрыли данные о доходах и счетах

Данные о своих доходах и имуществе скрыли 11 чиновников в Олонецком районе. Это выявила прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Муниципальные служащие не только неверно указали сведения о своем имуществе. Они также скрыли свои банковские счета и умолчали о полученных в других организациях доходах. Тем самым они нарушили российское антикоррупционное законодательство.

Чиновников привлекли за это к дисциплинарной ответственности. Главе администрации вынесли представление об устранении нарушений. // фото: pixabay.com