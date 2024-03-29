Живущего в Карелии гражданина Таджикистана выдворят из страны

Гражданин Таджикистана живет в Лахденпохском районе, не имея на то законных оснований. Это выяснили и решили выдворить его из России, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Иностранец приехал в РФ в июне 2022 года, сначала жил в Санкт-Петербурге, но потом переместился в Карелию. Он должен был встать на миграционный учет в Лахденпохском районе, но не сделал этого.

В суде выяснилось, что в России у иностранца нет родных, семьи и даже места жительства. Выехать на родину сам он не может. Поэтому его решили принудительно выдворить за пределы страны. // фото: freepik.com