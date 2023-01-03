Живой символ года кто-то выбросил на мусорку в Надвоицах

В поселке Надвоицы в кучу мусора кто-то выбросил живой символ года. На счастье, слепого котенка 1 января случайно нашел мужчина, выгуливающего собаку. О своей находке Олег Крашенинников рассказал в сообществе «Надвоицы online» ВКонтакте.

— Пошли гулять с рыжей и попутно выкинуть мусор. И тут услышали писк в пакете с бутылками пива. Вот подарок. Люди вы что творите?

– написал он.

Мужчина подобрал котенка и не теряет надежд выходить малыша. Подписчики сообщества дружно ругают злодеев, выбросивших животное на погибель, и делятся советами по уходу за маленьким котенком. Неравнодушные люди советовали Олегу кормить чаще найденыша теплой смесью, делать массаж живота и следить за гигиеной.

— Огромное человеческое спасибо вам, что не прошли мимо! Олег, такая находка неспроста. Примета хорошая. Котеночек имеет три цвета — самый хороший. Вот вам и символ года, будьте счастливы и пусть вам всегда везет, Малышу расти и крепнуть! Покажите через месяц нам, каким стал, - благодарит народ. // фото: «Надвоицы online» ВКонтакте