Жителю Петрозаводска стало плохо в своей квартире, его спасли пожарные

В воскресенье в 18 часов 36 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Об этом сообщает истчоник, близкий к МЧС по РК.

Звонивший мужчина рассказал, что не может выйти из комнаты. Прибывшие к месту вызова пожарные, используя лестницу-палку, проникли через окно в квартиру, расположенную на первом этаже.

Оказалось, мужчине было плохо, по всем признакам следовало, что у него случился инсульт. Плюс ко всему, из-за разбитой банки у него имелись порезы.

До прибытия врачей пожарные оказали пострадавшему необходимую первую медицинскую помощь. // Фото: unsplash.com / Daniel Hansen