Автомобиль вспыхнул на трассе «Сортавала» в Карелии

В воскресенье, 30 июля, на пульт дежурного пожарной службы поступил сигнал о пожаре на 420-м километре трассы «Сортавала». Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

На место происшествия выехали спасатели из села Ведлозеро. Выяснилось, что горит легковой автомобиль (источник публикует фотографии с места ЧП). Пожарным удалось потушить пламя, однако, транспортное средство серьезно пострадало.

В результате ЧП никто из людей не получил травм. // Фото: freepik.com / Ilovehz