31 июля 2023, 07:08
Автомобиль вспыхнул на трассе «Сортавала» в Карелии
Пожарные Пряжинского района ликвидировали возгорание на федеральной магистрали
В воскресенье, 30 июля, на пульт дежурного пожарной службы поступил сигнал о пожаре на 420-м километре трассы «Сортавала». Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.
На место происшествия выехали спасатели из села Ведлозеро. Выяснилось, что горит легковой автомобиль (источник публикует фотографии с места ЧП). Пожарным удалось потушить пламя, однако, транспортное средство серьезно пострадало.
В результате ЧП никто из людей не получил травм. // Фото: freepik.com / Ilovehz