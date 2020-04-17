Жителю Карелии грозит до 10 лет колонии за попытку сбыта наркотиков

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении жителя города Сортавала, которого подозревают в попытке сбыта психотропного вещества в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в апреле этого года мужчина незаконно приобрел 29,7 грамма психотропного вещества. Он собирался реализовать эту партию. Подозреваемый был задержан. Незаконное вещество изъято из оборота.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства совершения преступления. Мужчине грозит до 10 лет колонии, сообщили в СК.