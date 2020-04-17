Мужчина и женщина из Петрозаводска ударились в бега

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину и женщину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, стражами порядка разыскивается Дмитрий Кузнецов, 1974 года рождения. Мужчина ранее был осужден по статье 105 УК РФ (убийство), был освобожден условно-досрочно, но нарушил условия испытательного срока.

Также полиция разыскивает Екатерину Гагаринскую, 1989 года рождения. Женщина скрылась от следственных органов, она подозревается в совершении кражи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении этих людей, просят звонить по телефонам: +7-911-415-25-87, +7-911-409-26-96, +7(8142)73-91-54 или 02 (с мобильного - 102).

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