17 апреля 2020, 18:16
Мужчина и женщина из Петрозаводска ударились в бега
Стражи порядка просят горожан оказать содействие в розыске скрывшихся от правосудия людей
Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину и женщину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Так, стражами порядка разыскивается Дмитрий Кузнецов, 1974 года рождения. Мужчина ранее был осужден по статье 105 УК РФ (убийство), был освобожден условно-досрочно, но нарушил условия испытательного срока.
Также полиция разыскивает Екатерину Гагаринскую, 1989 года рождения. Женщина скрылась от следственных органов, она подозревается в совершении кражи.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении этих людей, просят звонить по телефонам: +7-911-415-25-87, +7-911-409-26-96, +7(8142)73-91-54 или 02 (с мобильного - 102).
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