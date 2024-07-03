03 июля 2024, 10:14
Жителю Карелии грозит 20 лет колонии за распространение наркотиков
В Питкярантском районе перед судом предстанет 37-летний мужчина
В Питкярантском районе перед судом предстанет 37-летний мужчина. Он обвиняется в незаконном сбыте наркотиков, сообщает республиканская прокуратура.
По данным ведомства, житель Карелии вступил в преступную группу, которая занималась распространением запрещенных веществ. Сам мужчина был сбытчиком продукции. Он продавал наркотики через закладки. При себе у подозреваемого было найдено 250 граммов запрещенных веществ.
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com / Ye Jinghan