25 марта 2024, 12:34
Жителям Карелии расскажут об электронных сервисах Соцфонда
СФР проведет очередную горячую линию для всех желающих
Во вторник, 26 марта, карельское отделение Социального фонда проведет горячую линию для своих клиентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На этот раз традиционное мероприятие будет посвящено теме электронных сервисов СФР.
Все желающие смогут получить консультацию по указанной теме с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (8-8142) 79-59-14. // Фото: unsplash.com / Priscilla du Preez