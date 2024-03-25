Жителям Карелии расскажут об электронных сервисах Соцфонда

Во вторник, 26 марта, карельское отделение Социального фонда проведет горячую линию для своих клиентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На этот раз традиционное мероприятие будет посвящено теме электронных сервисов СФР.

Все желающие смогут получить консультацию по указанной теме с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (8-8142) 79-59-14. // Фото: unsplash.com / Priscilla du Preez