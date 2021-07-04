Жителям Карелии расскажут о туризме и нфекционных рисках за рубежом

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия проведет «горячую линию» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

Горячая линия будет организована с 5 по 17 июля 2021 года.

Звонки от жителей республики принимаются по телефону (8142) 79-74-20 в рабочие дни в период с 10 до 16 часов с перерывом с 13 до 13.45.

За получением консультаций можно обращаться в территориальные отделы Управления:

- г. Сегежа, ул. Мира, д.38А, тел. (81431) 4-31-77;

- г. Беломорск, ул. Мерецкова, д.9А, тел. (81437) 5-10-08;

- г. Кемь, ул. Каменева, д.12, тел. (81458) 2-19-89;

- г. Костомукша, ул. Звёздная, д.23, тел. (81459) 5-11-32;

- п. Калевала, ул. Руны Калевалы, д.14, тел. (81454) 4-18-39;

- г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.6, тел. (81457) 5-16-30;

- г. Сортавала, ул. Комсомольская, д.10, тел. (81430) 4-79-05;

- г. Питкяранта, ул. Пушкина, д.7, тел. (81433) 4-31-32;

- г. Лахденпохья, ул. Ленина, д.5Б, тел. (81450) 2-22-81;

- г. Олонец, пер. Красногвардейский, д.2Б, тел. (81436) 4-15-50;

- г. Кондопога, ул. Комсомольская, д.6, тел. (81451) 7-71-01;

- г. Пудож, ул. Ленина, д.48А, тел. (81452) 5-13-53.

Также получить квалифицированную помощь можно в Консультационном центре и консультационных пунктах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»:

- г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д.13А, каб. 23, тел. (8142) 56-12-07 (понедельник – четверг с 9.00 до 16.45, пятница с 9.00 до 13.00);

- г. Сегежа, ул. Мира, д.38А, тел. (81431) 4-37-92 (пятница с 14.00 до 15.00);

- г. Костомукша, ул. Звёздная, д.23, тел. (81459) 5-11-67 (пятница с 14.00 до 15.00);

- г. Сортавала, ул. Комсомольская, д.10, тел. (81430) 4-65-43 (пятница с 14.00 до 15.00);

- г. Питкяранта, ул. Пушкина, д.7, тел. (81433) 4-16-59 (пятница с 14.00 до 15.00);

- г. Кемь, ул. Гидростроителей, д.36, тел. (81458) 2-29-64 (пятница с 14.00 до 15.00).

Фото: smolnarod.ru