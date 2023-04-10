10 апреля 2023, 10:18
Жителям Карелии расскажут о способах обратиться в Социальный фонд
Анонсирована очередная горячая линия карельского отделения СФР
Во вторник, 11 апреля, карельское отделение Социального фонда России проведет горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мероприятие будет посвящено тому, как можно обратиться к СФР, какие способы для этого существуют.
Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (8-8142)-79-59-14. // Фото: unsplash.com