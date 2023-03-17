Жителям Карелии расскажут о досрочном назначении страховой пенсии

Во вторник, 21 марта, карельское отделение Социального фонда проведет очередную горячую линию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На этот раз мероприятие будет посвящено вопросам досрочного назначения страховой пенсии. В ведомстве напомнили, что право на досрочное назначение страховой пенсии имеют северяне, у которых накоплен достаточный стаж. Также такое право есть у людей, работающих в тяжелых или вредных условиях, медиков, педагогов, артистов и у некоторых других россиян.

Все желающие могут звонить и задавать вопросы с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (8-8142)-79-59-14. // Фото: unsplash.com