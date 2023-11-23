Жителям Карелии расскажут, кто получит 50 тысяч рублей

В пятницу, 24 ноября, карельское отделение Социального фонда России проведет вебинар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Темой мероприятия станут выплаты жителям блокадного Ленинграда. Жители Карелии могут задать свои вопросы в СФР. Трансляция мероприятия начнется в 12 часов.

Напомним, к 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда жители и защитники города получат по 50 тысяч рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»